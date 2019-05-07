Новости о мнимых 50 тысячах новых рабочих мест и реальных массовых увольнениях остаются на повестке армянской общественности. Особенно граждан беспокоят разговоры о предстоящих сокращениях и закрытии предприятий и компаний. На фоне грядущего социального кризиса даже годовщина "бархатной революции" прошла практически незамеченной.

Глава Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос журналистов о правдивости слухов о десятках тысячах уволенных сотрудников, заявил, что считает вполне вероятными сокращения в подобных масштабах.

"Когда крупные компании ослабляются или прекращают свою деятельность, например, в горнодобывающей сфере, производстве цемента или поднимается шумиха вокруг компании "Спайка", мы должны рассматривать негативные мультипликативные эффекты. Ведь действуют сотни и даже тысячи мелких частных предпринимателей, которые их обслуживают", - цитирует Макаряна Новости-Армения.

Эксперт привел пример крупной горнодобывающей компании, которую обслуживало порядка трех тысяч мелких и средних предприятий.

"Когда мы бьем по одной из них, то должны обращать внимание не только на то, сколько сотен человек было сокращено в этой конкретной компании, а изучить, сколько людей может быть сокращено в этих частных предприятиях. Следовательно, эти цифры вполне могут соответствовать реальности", - сказал Макарян.

Прокомментировал эксперт и озвученную премьер-министром Армении Николом Пашинян информацию о 50 тысячах новых рабочих мест, из которых порядка 40 тысяч были выведены из тени, а 10 тысяч созданы, отметив, что прорыва нет.

"В среднем, в Армении каждый год создается именно столько рабочих мест. Государственное агентство по занятости работает с приблизительно 9-10 тыс. людьми, среди которых 7 тыс. получают созданное с нуля рабочее место, остальные просто меняют место работы", - сказал он.

По словам Макаряна, основные направления создания новых рабочих мест - сельское хозяйство, обработка металлов и сфера услуг.

Комментарий главы союза работодателей вряд ли добавит гражданам Армении оптимизма. Ведь он только подтвердил, что дела страны идут плохо, никакого прорыва для социальной сферы апрельский переворот не принес, а власти только морочат людям головы надуманными цифрами.

Султан Керим