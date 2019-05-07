Посольство Азербайджана в России организовало торжественный прием в честь 96-летия Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках вечера прошла презентация книги "Диалог культур и вызовы современной эпохи", изданной при поддержке представительства Фонда Гейдара Алиева в России.

Открывая торжественный вечер, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу рассказал о масштабе и многогранности личности Гейдара Алиева. "Мне в жизни очень повезло, потому что когда Гейдар Алиев руководил советским Азербайджаном, я был молодым начинающим композитором и всегда чувствовал его поддержку. В конце 1960-х годов благодаря поддержке Гейдара Алиева целая плеяда очень известных азербайджанских писателей, художников, композиторов, исполнителей вышли на всесоюзную арену. Потом, когда я уже работал министром культуры, Гейдар Алиевич в 1993 году вернулся из Нахчывана для того, чтобы по крупицам собрать то, что осталось от советского Азербайджана. В стране практически все было развалено, и если бы Гейдар Алиевич не вернулся, трудно даже себе представить, что могло бы произойти с республикой, с государством, с народом и вообще с той ситуацией, которая была в 1992-1993 годах. Вернулся человек в достаточно почтенном возрасте и стал действовать, встречаться, объяснять, стал обновлять кадровую политику. Постепенно все стабилизировалось. Конечно, было непросто", - подчеркнул посол.

Дипломат отметил, что во время руководства Гейдара Алиева современным суверенным Азербайджаном работал министром культуры: "А Гейдар Алиевич культуру очень любил, любил живопись, ходил в театры, смотрел все фильмы. То есть, это был человек, который делал это не по долгу службы, а просто любил это, разбирался в этом, знал об этом. Поэтому работать министром культуры под руководством человека, который разбирается в предмете, поверьте мне, нелегко. Но я горжусь этим временем. И свои воспоминания о Гейдаре Алиевиче я бы озаглавил так - диплом, который не выдают ни в одном университете мира. Это большая школа жизни. Хотя я - не профессиональный дипломат, меня направили в Москву. Пройдя школу Гейдара Алиевича, я уже 13-й год являюсь послом Азербайджана в России, что, наверное, как знают мои коллеги-дипломаты, не так просто".

Директор Института философии НАНА, составитель и ответственный редактор книги "Диалог культур и вызовы современной эпохи" Ильхам Мамедзаде подчеркнул, что в этом году исполняется 50 лет со дня первого прихода к власти в Азербайджане Гейдара Алиева. По его словам, это дает еще один повод задуматься о феномене Гейдара Алиева, о его роли в истории Азербайджана и России. И.Мамедзаде рассказал об истории создания книги, отметив, что в 2009 году в Институте философии Российской академии наук прошла конференция, посвященная Гейдару Алиеву. Потом это начинание превратилось в Алиевские чтения, философы Азербайджана и России решили раз в два года собираться, издавать книги и статьи, посвященные наследию Гейдара Алиева. "Речь идет не только о наследии Гейдара Алиева, но о том, что могут дать традиции его наследия современности. Наши четыре книги не только говорят о Гейдаре Алиеве, не только рассказывают о его наследии, но и говорят о том, что сегодня является продолжением его наследия. Это диалог культур. Основной составляющей этого диалога являются отношения между интеллигенцией, философами, умение найти общий язык в непростое время, умение вместе сотрудничать на ниве культуры", - сказал И.Мамедзаде.

Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что азербайджанское руководство, ученые, деятели культуры и интеллигенция страны ведут активный диалог культур. "И этот диалог культур, который мы видим в Азербайджане, возвращает нас снова и снова к основателю современного азербайджанского государства, великому Гейдару Алиеву. Книга позволяет читателям ознакомиться с теми исследованиями, которые ведутся в Азербайджане и России в такой важной области как диалог культур и цивилизаций", - сказал депутат. Он отметил важность диалога культур в современном мире, когда наблюдаются попытки создания однополярного мира, отрицаются традиции, принципы международного гуманитарного права. "Изучая жизнь Гейдара Алиева лучше понимаешь как действовать в дальнейшем, как общаться с людьми, как объединять людей разных культур и вероисповеданий. Прекрасным примером этого является Азербайджан, где Президент Ильхам Алиев, продолжая идеи великого Гейдара Алиева, сумел создать в высшей степени толерантное государство", - добавил Л.Слуцкий.

На торжественном приеме выступили первый вице-президент Российского философского общества Александр Чумаков, президент торгового дома "Библио-Глобус", академик Академии русской словесности Борис Есенькин, секретарь Союза журналистов России Рафаэль Гусейнов, обозреватель телеканала "Россия-Культура" Владислав Флярковский и другие.

В ходе вечера посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу вручил орден "Достлуг" известному режиссеру, заслуженному деятелю искусств России Юлию Гусману. "Я хочу по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева передать орден "Достлуг" Юлию Соломоновичу Гусману. Он удостоен этой высокой награды за многолетнюю плодотворную деятельность по развитию культурных связей между Азербайджаном и Россией", - сказал Полад Бюльбюльоглу.

Выразив благодарность за высокую награду, Ю.Гусман сказал: "Я имел честь наблюдать за работой команды Гейдара Алиевича и даже во многом участвовать в этой работе и хочу сказать, что мы все бесконечно благодарны его прозорливости, уму, таланту. Эти слова я говорю не в связи с получением ордена, эти слова я говорю всегда... Прожив большую часть своей жизни в Азербайджане, - там остались мои родители, прабабушки и прадедушки, - хочу сказать, что это замечательная идея начать и продолжить диалог культур. Я сам участник этого диалога. Я горжусь тем, что мне выпала честь быть маленьким, но может быть, заметным винтиком в диалоге культур Азербайджана и России".