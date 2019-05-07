/politics/1117747.html Личный переводчик Гейдара Алиева раскрыл интересные подробности о жизни и деятельности Великого лидера - ВИДЕО Главный редактор Интернет-телевидения "Kulturaplus" Надежда Исмайлова взяла интервью у личного переводчика Гейдара Алиева - Таира Керимова.
Личный переводчик Гейдара Алиева раскрыл интересные подробности о жизни и деятельности Великого лидера - ВИДЕО
Главный редактор Интернет-телевидения "Kulturaplus" Надежда Исмайлова взяла интервью у личного переводчика Гейдара Алиева - Таира Керимова.
Отвечая на вопросы, Керимов как человек, постоянно находившийся рядом с Общенациональным лидером, поделился воспоминаниями о великом политике и государственном деятеле, раскрыл много интересных фактов и подробностей.
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