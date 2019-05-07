Главный редактор Интернет-телевидения "Kulturaplus" Надежда Исмайлова взяла интервью у личного переводчика Гейдара Алиева - Таира Керимова.

Отвечая на вопросы, Керимов как человек, постоянно находившийся рядом с Общенациональным лидером, поделился воспоминаниями о великом политике и государственном деятеле, раскрыл много интересных фактов и подробностей.