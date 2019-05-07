Очередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут в 2020 году. Об этом сказал журналистам вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он добавил, что дата проведения парламентских выборов определена в Конституции Азербайджана.

Ахмедов также отметил, что в этом году в Азербайджане пройдут очередные муниципальные выборы.