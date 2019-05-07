В каждом регионе во всех сферах должны быть развитие, современный подход, гражданам должны оказываться забота и внимание.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во вторник на встрече с коллективом Гобустанской районной центральной больницы в ходе ее открытия совместно с Первой леди Мехрибан Алиевой, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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