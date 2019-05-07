/politics/1117771.html Президент Ильхам Алиев: В каждом регионе во всех сферах должны быть развитие, современный подход, гражданам должны оказываться забота и внимание Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Гобустанский район.
Президент Ильхам Алиев: В каждом регионе во всех сферах должны быть развитие, современный подход, гражданам должны оказываться забота и внимание
В каждом регионе во всех сферах должны быть развитие, современный подход, гражданам должны оказываться забота и внимание.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во вторник на встрече с коллективом Гобустанской районной центральной больницы в ходе ее открытия совместно с Первой леди Мехрибан Алиевой, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
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