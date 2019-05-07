Азербайджан в вопросах сохранения исторической памяти о роли советского народа в победе над нацизмом, противодействия попыткам фальсификации истории Второй мировой войны и героизации нацизма придерживается консолидированного с Российской Федерацией подхода.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в докладе МИД России "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

"В 2018 году Азербайджан проголосовал в поддержку резолюции Генассамблеи ООН "Борьба против героизации нацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В Азербайджане практически отсутствуют проявления неонацизма, расизма, расовой дискриминации и ксенофобии. Руководство АР позиционирует свою страну как государство толерантного проживания представителей различных наций и религий", - говорится в докладе.

В документе отмечается, что совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти согласно Уголовному Кодексу Азербайджана (УК) рассматривается как отягчающее обстоятельство при назначении наказания.

"В УК также содержатся статьи, предусматривающие наказание за действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы (ст. 103); преследование какой-либо группы или организации по политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным мотивам, мотивам половой принадлежности (ст. 109); деяния, совершенные с целью организации и обеспечения превосходства одной расовой группы для угнетения другой расовой группы (ст. 111); нарушение равноправия граждан в зависимости от расы, национальности, отношения к религии, языка, пола, происхождения (ст. 154); действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, унижение национального достоинства, а равно действия, направленные на ограничение прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их национальной или расовой, социальной принадлежности, отношения к религии (ст. 283)", - говорится в докладе.