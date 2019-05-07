Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий населения в городе Гобустан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для строительства 48-квартирного жилого здания с целью улучшения жилищно-бытовых условий жильцов многоквартирных зданий в городе Гобустан, срок эксплуатации которых истек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти Гобустанского района будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.