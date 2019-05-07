Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (88 км) - Арабгедим - Гокдере Гобустанского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (88 км) - Арабгедим - Гокдере, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено два миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, министерству экономики - учесть в разделе расходов государственных капвложений в проекте государственного бюджета на 2020 год необходимые финансовые средства для завершения строительства автомобильной дороги, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.