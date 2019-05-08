Сегодня исполняется двадцать седьмая годовщина оккупации азербайджанского города Шуша вооруженными силами Армении.

Шуша - один из уникальных культурных центров Азербайджана, отличающийся своими природными красотами этот город является ценным памятником национальной архитектуры и средневекового градостроительного искусства. Постоянно сохраняя азербайджанские национально-духовные ценности и музыкальные традиции, Шуша прежде чем сформироваться как город, имеющий важное экономическое, политическое и культурное значение, прошла богатый путь, являясь центром Карабахского ханства, сыграла свою роль в жизни народа Азербайджана. Этот город, вошедший в историю благодаря Гасым беку Закиру, Хуршудбану Натаван, Мир Мохсуну Наввабу, Наджаф беку Везирову, Абдуррагим беку Ахвердиеву, Юсифу Везиру Чеменземинли, Фиридун беку Кочарли, Ахмед беку Агаоглу и другим выдающимся личностям, известен в мире как колыбель азербайджанского мугама.

В 1977 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева было принято постановление "Об объявлении исторической части города Шуша историко-архитектурным заповедником". С того времени созидательная работа в Шуше приобрела широкий размах, были созданы дома-музеи великих деятелей нашей культуры и искусства Узеир бека Гаджибейли, Хуршудбану Натаван и Бюль-Бюля, возведен мавзолей выдающегося поэта Моллы Панаха Вагифа.

В результате нагорно-карабахского конфликта Азербайджанская Республика, принявшая 18 октября 1991 года соответствующие документы о восстановлении своей государственной независимости, столкнулась лицом к лицу с агрессивной политикой этнической чистки со стороны Армении. Ввиду того, что страна, переживавшая глубокий политический, экономический, социальный кризис и искавшая пути выхода из сложившейся в Нагорном Карабахе напряженной ситуации, все еще не сформировала свою национальную армию, при обороне имевшего высокое военно-стратегическое значение города Шуша она полагалась лишь на помощь добровольных отрядов самообороны. Однако, ндвадесмотря на то, что они героически сражались и оказали достойное сопротивление, 8 мая 1992 года вооруженные до зубов силы Армении оккупировали город Шуша.

В боях за оборону Шуши 195 наших соотечественников стали шехидами, 165 человек были ранены, 58 человек захвачены в плен и взяты в заложники. Во время оккупации армянские вандалы разграбили музеи, в которых находились тысячи экспонатов, разрушили сотни историко-культурных памятников, осквернили святилища и мечети, уничтожили большое число редких образцов рукописей, превратили в руины учреждения образования и здравоохранения.