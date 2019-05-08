По распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в связи с гуманитарным кризисом в Йемене и в соответствии с обращением Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к странам-членам организации, этой стране была оказана гуманитарная помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вышеупомянутая помощь в качестве срочной гуманитарной помощи будет доставлена посредством Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (OCHA), страдающему от гуманитарного кризиса населению Йемена.

Отметим, что по подсчетам ООН, в Йемене, переживающем самую ужасную в мире гуманитарную катастрофу, 24 миллиона жителей (80 процентов населения) нуждаются в гуманитарной помощи, а 250 тысяч человек находятся в состоянии острого голода. В стране, где находятся 3,3 миллиона вынужденных переселенцев, широко распространены разные опасные заболевания.