Защита архитектурного и исторического наследия Азербайджана и его столицы Баку - приоритетная задача для всех нас.

Об этом Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева написала на официальной странице в Instagram, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Защита архитектурного и исторического наследия Азербайджана и его столицы Баку - приоритетная задача для всех нас. Для ее решения необходимы и гражданская позиция, и неравнодушие людей к архитектурному облику своего родного города, и активный общественный контроль. Ситуация, сложившаяся вокруг старинного здания на улице Сулеймана Рустама в Баку, находится под контролем государства. Принимаются все меры, чтобы культурному наследию нашей страны не был нанесен ущерб, ведь уникальные и многообразные архитектурные памятники - это наше общее достояние. Нашу страну, наш город нужно беречь как родной дом - наш общий дом!" - пишет Первый вице-президент Мехрибан Алиева.