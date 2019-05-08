Если переговоры по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту не приведут к прекращению оккупации, то Азербайджан оставляет за собой право обеспечения территориальной целостности и суверенитета в рамках международно признанных границ, закрепленных в Уставе ООН. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с 27-й годовщиной оккупации Шуши. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Азербайджан - самая заинтересованная сторона в скорейшем урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и обеспечении устойчивого мира в регионе", - говорится в заявлении.

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