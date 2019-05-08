Армения не может жить без врагов. Сплоченность армянства держится исключительно на их наличии. Враги служат маяком и движущей силой общенациональной армянской идеи, поэтому когда "запасы" ненависти у общества исчерпываются, агитпроп начинает спешно выдумывать новых супостатов.

После нападок властей Армении против премьер-министра России Дмитрия Медведева граждане Армении стали сталкиваться с проблемами на КПП "Верхний Ларс", пишет газета "Жаманак".

"Граждане Армении вынуждены простаивать на КПП 14-20 часов, что является очевидным ответом российской стороны на антироссийские проявления в Армении", - говорится в публикации.

По всей видимости, армянское издание имеет в виду инцидент, произошедший на минувшей неделе на заседании межправительственного совета ЕАЭС в Ереване с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева и Никола Пашиняна.

Медведев шуточно ответил на слова Пашиняна, когда тот сказал, что "если вопросов нет, можно перейти". Российский премьер отреагировал на эту незаконченную фразу так: "Перейти куда?". Немного смутившийся Пашинян завершил свою фразу - "перейти к подписанию согласованных документов".

Шутка премьер-министра привлекла внимание пользователей Facebook и стала предметом широких обсуждений. Большинство расценили это как замечание российского премьера Пашиняну по поводу плохого знания им русского языка, как неуважение к армянскому премьеру и насмешку над ним. Распространившееся видео этого фрагмента вызвало соответствующие комментарии в том духе, что Россия несерьезно относится к новым властям Армении и так далее. Досталось и самому Медведеву.

Отметим, что трассе Степанцминда-Ларс, на которой расположен КПП "Верхний Ларс", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Армению и Россию.

Султан Керим