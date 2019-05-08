/politics/1118050.html Азербайджанский генерал устроил проверки на границе с Арменией - ФОТО
Азербайджанский генерал устроил проверки на границе с Арменией - ФОТО
Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил боевую готовность в военной части и подразделениях пограничных войск ГПС на территории Агстафинского района. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Службу.
Гулиев встретился с личным составом, проходящим службу на боевых пограничных пунктах, ознакомился с работами по созданию инфраструктуры пограничной обороны на линии соприкосновения с армянскими вооруженными силами, дал поручения по обеспечению неприкосновенности госграницы и безопасности личного состава.
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