Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил боевую готовность в военной части и подразделениях пограничных войск ГПС на территории Агстафинского района. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Службу.

Гулиев встретился с личным составом, проходящим службу на боевых пограничных пунктах, ознакомился с работами по созданию инфраструктуры пограничной обороны на линии соприкосновения с армянскими вооруженными силами, дал поручения по обеспечению неприкосновенности госграницы и безопасности личного состава.