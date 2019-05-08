Как уже сообщалось, бывший и нынешний главы самопровозглашенной "НКР" обратились к Николу Пашиняну с просьбой освободить на день-другой экс-президента Роберта Кочаряна, чтобы тот смог принять участие в торжествах по случаю оккупации Шуши. Празднества проходят 8-9 мая в оккупированном Арменией Карабахе.

Письмо сепаратистов вызвало в Армении много шума, поэтому на своей сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам года своего премьерства, Никол Пашинян коснулся этой темы и постарался расставить все точки над "и".

"Власти" Нагорного Карабаха не могут вмешиваться во внутренние дела Армении, заявил Пашинян.

Как сообщают армянские СМИ, у премьера поинтересовались, не является ли письмо Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна об освобождении Роберта Кочаряна из-под ареста вмешательством во внутренние дела Армении.

"Я не считаю, что власти Нагорного Карабаха могут как-то вмешиваться во внутренние дела Армении. И вообще, ни одно государство не может делать этого. Армения - независимая, суверенная страна", - отметил премьер.

Что касается "национального единства", на чем делают акцент авторы письма генеральному прокурору, то по словам Пашиняна, не может быть единства с теми людьми, чьи родственники и члены семьи стали миллионерами в период их пребывания в той или иной государственной должности.

"Пока Серж Саргсян не ответил на вопрос, почему солдат не имел продовольствия, а члены его семьи были миллионерами, я не могу быть единым с ним. Есть вещи, которые я не могу простить. Я их оглашать не буду, но и простить тоже не могу. Я не могу быть единым с чиновником, чьи члены семьи стали миллионерами", - заявил армянский премьер.

Султан Керим