В первые годы независимости в Азербайджане сложилась очень опасная ситуация, в тот период страна едва избежала раскола, гражданской войны. И только благодаря единственной опоре - Гейдару Алиеву, Азербайджан смог сохранить независимость. Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова.

По словам вице-спикера, ни для кого не секрет, что некомпетентная деятельность случайно пришедшего к власти тандема Мусават-ПНФА, не имеющего политической программы и экономической концепции, абсолютно исключала успех как в деле построения государства и системы госуправления, так и в вопросе обороноспособности страны и мобилизации народа на защиту Азербайджана, находящегося в то время в состоянии войны. "В итоге, вскоре после обретения независимости Азербайджан оказался лицом к лицу не только с угрозой потери независимости, но и распада. В такой момент в результате верного выбора народа обратились к Гейдару Алиеву, и он без колебаний вернулся во власть. Избрание великого лидера на ответственный пост во власти сделало возможным перевести ход событий в безопасное, спасительное русло. Потому что с приходом Гейдара Алиева Азербайджан избежал гражданского противостояния, в короткий срок был положен конец деятельности сепаратистов. Дальнейший ход событий подтвердил, что это решение, стало решающим фактором в дальнейшей судьбе азербайджанского народа и государства. Уместно напомнить, что после прямого обращения великого лидера, уже избранного Президентом, к народу, благодаря героизму массово и добровольно ушедших на фронт сыновей нашей родины, в результате Горадизской операции армии Азербайджана в январе 1994 года, были освобождены 22 села и один поселок Физулинского района. В итоге противник пошел на соглашение о прекращении огня, и в Азербайджане наступил новый этап государственности.

Далее были приняты важные шаги в направлении укрепления обороноспособности страны, выхода из экономического кризиса, обеспечения внутренней общественно-политической стабильности и определения векторов внешней политики. Эти меры способствовали избавлению от политической блокады и изоляции, проблем, оставшихся в наследство от прежней власти. Общенациональный лидер смог доказать, насколько важна нормализация отношений, испорченных ввиду ошибочной политики прежней власти, сотрудничество, как с региональными государствами, так и с мировыми державами, играющими решающую роль в мировой политике", - отметила Мурадова.

Вице-спикер подчеркнула, что все это положило начало формированию Азербайджана в качестве государства с высоким политическим статусом и экономическим потенциалом, взаимодействующего с ведущими странами мира в качестве равноправного партнера: "Безусловно, важное историческое значение в этом контексте имеет укрепление международных позиций и связей, ставших гарантией будущей безопасности Азербайджана, решительное отстаивание национальных интересов, при осуществлении проектов мирового значения. После того как Общенациональный лидер вновь возглавил республику, были проведены реформы в области законодательства, принята первая Конституция независимого Азербайджана, состоялись первые парламентские выборы, совершены важные шаги в направлении развития молодежной политики, культуры и спорта. Общенациональный лидер, помимо спасения независимости Азербайджана, зарекомендовал себя гарантом соблюдения прав всех народов и национальностей, живущих в стране. Тем самым он создал почву для создания современного гражданского общества. Кроме того, он добился формирования азербайджанской диаспоры за рубежом, консолидации азербайджанцев мира вокруг единой национальной идеи. Те 10 лет Гейдара Алиева во власти в независимом Азербайджане запомнились такими достижениями, как избавление народа от напастей тяжелых времен, наставление на путь успеха, обеспечение не только самой независимости, но и ее невозвратности и жизнеспособности. В период нахождения во власти Общенационального лидера Азербайджан стал полноправным членом многих международных организаций. Инициированные Азербайджаном еще более успешные и важные международные проекты, часть которых реализуется, а остальные в фазе становления, безусловно, связано с именем великого лидера. С именем Гейдара Алиева также связано участие Азербайджана в проектах мирового значения, по транспортировке на международный рынок не только своих ресурсов, но и энергоносителей других стран, транзитом, через свою территорию. Были подписаны договора с авторитетными зарубежными компаниями по эксплуатации нефтегазовых месторождений. Подписание "Контракта века" обусловило создание консорциумов с участием ведущих стран мира. Был сделан шаг к обретению новых, более влиятельных партнеров. С 1992 года страна стала членом ООН, ОБСЕ и многих других международных организаций. В результате членства во многих влиятельных международных организациях, во главе с Евросоюзом, Азербайджан стал равноправным участником процессов на внушительном пространстве, где права и свободы надежно защищены. Наш долг - донести все это до последующих поколений, чтобы знали и помнили, какой ценой нам досталась независимость.