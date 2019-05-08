Доктор философских наук, профессор, первый вице-президент Российского философского общества Александр Чумаков в ходе презентации книги "Диалог культур и вызовы современной эпохи", рассказал о роли Общенационального лидера азербайджанского народа в развитии отношений между Россией и Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.