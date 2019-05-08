Общественное объединение "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона" распространила заявление в связи с закрытием его официального аккаунта в Twitter.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, аккаунт был закрыт в ответ на жалобу армян: "Хотим сообщить, что официальный аккаунт общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона" был закрыт администрацией Twitter в результате многочисленных жалоб армян. Несмотря на наше официальное обращение в Twitter, общине не было предоставлено каких-либо объяснений".

Это, по мнению руководства организации, явный признак как нетерпимости армян к правому слову азербайджанцев Нагорного Карабаха, так и "отношения" Twitter к свободному волеизъявлению и свободе обмена информацией: "Если Twitter принимает жалобы армян, закрывая глаза на попрание прав и свобод более миллиона наших соотечественников, включая и лишение их возможности возвращения на родную землю и прав на имущество, то подобное недвусмысленное проявление двойных стандартов в современном мире не может вызвать ничего кроме сожаления. Было бы лучше, если бы вместо этого Twitter выступил с призывами к восстановлению совместного проживания азербайджанской и армянской общин в обстановке мира, с соблюдением территориальной целостности нашей страны в рамках международно признанных границ".

Обращаясь ко всем соотечественникам, пользователям данной социальной сети, "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона" призывает к активной поддержке аккаунта общины @AzeCommunityNK, к проявлению солидарности во имя восстановления ее аккаунта и адресовать об этом многочисленные обращения администрации Twitter.

"Считаем, что мы должны без колебаний возвысить наш голос справедливости и правды, выступив против армянской лжи, особенно в день оккупации жемчужины Нагорного Карабаха - Шуши", - говорится в заявлении.