По просьбе генсека ОБСЕ Томаса Гремингера глава МИД России Сергей Лавров проинформировал его об итогах встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, состоявшейся 15 апреля в Москве с участием сопредседателей Минской Группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию и принятому на ней совместному заявлению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Как было отмечено по результатам Московской встречи, зафиксирована заинтересованность Азербайджана и Армении в перспективах налаживания взаимодействия в гуманитарной области. Речь идет о шагах по дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта. В частности, во время сельскохозяйственных работ, допуске родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон и готовности начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей средств массовой информации. А со своей стороны господин Гремингер подтвердил намерение ОБСЕ продолжать оказывать поддержку нагорно-карабахскому урегулированию", - сказала Захарова.

Отметим, что 24 апреля Лавров провел встречу с Гремингером, который находился в Москве для участия в VIII Московской конференции по международной безопасности.

Стороны обменялись мнениями о роли ОБСЕ в содействии урегулированию нагорно-карабахского конфликта.