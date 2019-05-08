Президент Ильхам Алиев поздравил главу Израиля
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Государства Израиль Реувену Ривлину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.
Верю, что отношения между Азербайджаном и Израилем и впредь будут развиваться и расширяться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля - благополучия и процветания", - говорится в послании.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре