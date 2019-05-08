Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Государства Израиль Реувену Ривлину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Израилем и впредь будут развиваться и расширяться в духе дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля - благополучия и процветания", - говорится в послании.