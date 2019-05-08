Сотрудничество между Азербайджаном и ЕС успешно развивается на основе партнерства.

Об этом в авторском проекте информационного агентства Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя связи между Азербайджаном и ЕС, передает Day.Az.

Гаджиев особо отметил в этом контексте визит главы государства в штаб-квартиру ЕС в начале 2017 года, обсуждения, проведенные с президентом Евросоюза Дональдом Туском. "Это позволило открыть новую страницу в связях Азербайджана и ЕС. Как логическое продолжение этого процесса летом прошлого года был подписан документ о партнерстве, охватывающий приоритетные направления сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в котором ЕС была выражена поддержка территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Также были отмечены приоритетные направления сотрудничества, "Южный газовый коридор", гуманитарные, политические и другие вопросы. Поэтому сегодня с уверенностью можно говорить о всестороннем развитии связей Азербайджана и ЕС", - сказал он.

Завотделом Администрации Президента сказал, что одним из важных моментов, стоящих на повестке, является проект нового соглашения о партнерстве между Азербайджаном и ЕС. "Как равноправная сторона мы продолжаем диалог и обсуждения с ЕС. Переговоры продолжаются, делегация ЕС в связи с этим соглашением 23-25 апреля находилась с визитом в Азербайджане. Что касается соглашения, то документ состоит из политического, секторального и торгового разделов. В переговорном процессе по этому соглашению Азербайджан выступает именно в качестве равноправного партнера", - сказал он.

Гаджиев отметил, что в рамках программы "Восточное партнерство" есть ряд государств-участников, которые выступают как получающие донорскую помощь. "Азербайджан ни от кого донорскую помощь не получает и не нуждается в ней. Мы исходим лишь из принципа взаимовыгодного сотрудничества, что служит интересам Азербайджана. Наличие отличающихся мнений между сторонами в данном процессе нормально. ЕС - это, в том числе, позиции 28 стран. Между сторонами существует конструктивная среда, и проводится работа по сближению отличающихся мнений и нахождению точек соприкосновения. Здесь мы не гонимся за конкретной датой, продолжаются конструктивный диалог и сотрудничество для достижения соглашения, которое будет отвечать интересам сторон и охватит суть наших связей", - сказал он.