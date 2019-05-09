В среду в Бакинском книжном центре состоялись открытие художественной выставки "Мой путь лежит через Карабах", а также презентация одноименного каталога, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Открывая церемонию, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева отметила, что выставка совпала с 27-й годовщиной оккупации одного из живописных уголков Азербайджана - Шуши.

Г.Рзаева подчеркнула, что на выставке под названием "Мой путь проходит через Карабах", являющейся совместным проектом Книжного центра и Центра детского и юношеского творчества My Way, представлено около 40 работ. Картины написаны молодыми художниками в возрасте от 12 до 18 лет. Это - граждане США, ни один из них не был в Карабахе. Хотя родители некоторых из них в свое время жили в Азербайджане, большинство этих детей не видели нашей страны. Несмотря на то, что эти дети не видели Карабах, в своих работах они прекрасно, с любовью отобразили этот райский уголок. Большую роль в этом сыграли усилия и организаторские способности директора Творческого центра Алены Бадаловой.

Учредитель и директор некоммерческой организации Творческий центр Алена Бадалова рассказала о проекте. Она сообщила, что представляемая ею организация уже пять лет функционирует в Нью-Йорке, объединяя общины посредством искусства, танцев, музыки, спорта и изучения культурного наследия. Работающие в организации дети - граждане США. "Мы проводим уже четвертую выставку. Просто получив от своих учителей и из социальных сетей информацию о Карабахе и его горькой судьбе, они перенесли свои душевные переживания на бумагу и полотно. Конечно, это не профессиональные художники, они делают первые шаги в искусстве. Возможно, кто-то, продолжив этот путь, станет всемирно известным художником, усовершенствовав картину, когда-то написанную для выставки "Мой путь проходит через Карабах", покажет ее на более крупных и престижных выставках", - сказала она.

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агаали Ибрагимов поделились мыслями о выставке, совпавшей с годовщиной оккупации колыбели азербайджанской культуры - Шуши и посвященной теме Карабаха. Было отмечено, что для азербайджанского народа тема Нагорного Карабаха является кровоточащей раной. Шуша, именуемая "Консерваторией Востока", - родина ряда выдающихся азербайджанских певцов, музыкантов, видных композиторов и дирижеров.

Выступавшие выразили уверенность в том, что картины, написанные детьми искренне и с большой любовью, будут представлены в ближайшем будущем в Карабахе, являющемся неотъемлемой частью Азербайджана, и его бьющемся сердце - Шуше на выставке "Мой путь проходит через Карабах".

В художественной части мероприятия выступили победители и лауреаты детского музыкального фестиваля "Симург", а также учащиеся музыкальной школы имени Бюльбюля.

Выставка была с интересом встречена посетителями.