https://news.day.az/politics/1118318.html

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в торжественной церемонии в честь 74-ой годовщины Победы над фашизмом

В Баку 9 мая состоялась торжественная церемония по случаю 74-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне.