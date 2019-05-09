В Баку 9 мая состоялась торжественная церемония по случаю 74-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий ВС Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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