https://news.day.az/politics/1118337.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого центра DOST Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в четверг приняли участие в открытии административного здания Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения и первого центра DOST в Баку.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого центра DOST
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в четверг приняли участие в открытии административного здания Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения и первого центра DOST в Ясамальском районе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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