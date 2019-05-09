Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в четверг приняли участие в открытии административного здания Агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения и первого центра DOST в Ясамальском районе Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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