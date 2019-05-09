Накануне стало известно, что в Ереване переименовали школу фигурного катания имени Ирины Родниной. Такое решение было принято на заседании Совета старейших армянской столицы в отместку за участие прославленной спортсменки в шествии в Баку, посвященном памяти жертв геноцида в Ходжалы.

Комментируя случившееся news.am, учредитель школы фигурного катания имени Ирины Родниной, гендиректор группы компаний "Монарх", благотворитель Сергей Амбарцумян назвал решение мэрии грубой ошибкой.

"Это грубая ошибка, весьма некультурный шаг. Я изначально был против этого решения", - заявил Амбарцумян.

Амбарцумян заявил, что школа была подарена Еревану с уже присвоенным именем Ирины Родниной. По словам бизнесмена, хотя он и не согласен со сделанными Родниной в Баку высказываниями, она остается легендарной спортсменкой, и он не намерен предавать забвению ее заслуги, дружеские отношения и ее искреннюю готовность обучать своему мастерству армянских детей.

Отметим, что школа фигурного катания имени Ирины Родниной отныне именуется Ереванской спортшколой фигурного катания и хоккея.

Султан Керим