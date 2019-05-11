Как и следовало ожидать, "юбилейная" пресс-конференции премьер-министра Армении Никола Пашиняна отметилась многими странными заявлениями, темными намеками и откровенными глупостями. Армянские СМИ уже достаточно посмеялись над дорогим премьером, но есть моменты, над которыми в Армении не могут смеяться, потому что они вызывают серьезные сомнения в том, что руководство страны находится в трезвом уме и твердой памяти.

На пресс-конференции Пашиняна, разумеется, не было недостатка в маразматических, экзотических и прочих различного толка мыслях. К половине из них можно относиться с юмором, к остальным же - с некоторым беспокойством. Однако в этом списке выделился ряд заявлений по Карабаху, которые вызывают серьезное беспокойство, пишет газета "Иравунк".

Издание напоминает, что депутат фракции "Мой шаг", заместитель председателя постоянной комиссии НС по внешним отношениям Ованнес Игитян недавно заявил, что возможно подписание договора в рамках Минской группы. А на пресс-конференции Пашинян, сделав неправым имеющего определенную официальную позицию во внешней политике Армении депутата, заявил, что в вопросе урегулирования карабахской проблемы о конкретном документе нет никакого разговора.

Пашинян лукавит и пытается успокоить собственную общественность. На самом деле документ касательно поэтапного урегулирования конфликта, называемый Мадридскими принципами, существует, и давно. Не исключено, что сам Никол узнал о нем только из недавнего заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а до этого не утруждал себя изучением имеющихся на столе предложений.

Вспомним, как был растерян армянский премьер после того заявления посредников, даже поехал в оккупированный Карабах, чтобы проконсультироваться с сепаратистами.

Более того, удивительно, но за 30 лет карабахского конфликта в Армении, оказывается, так и не определились, чего именно ждут от его урегулирования.

Такой вывод можно сделать из заявлений премьер-министра Никола Пашиняна на состоявшейся в среду пресс-конференции, приуроченной к годовщине избрания его главой правительства. По словам армянского премьера, "самая важная проблема, связанная с карабахским конфликтом, заключается в том, что нам необходимо четко сформулировать, чего мы хотим". Чтобы найти ответ на этот вопрос, Никол Пашинян планирует провести общенародный референдум. Без референдума никак.

"Когда я в свое время говорил, что народ должен решать, кто должен быть избран премьер-министром - смеялись, а сейчас смеются, когда я говорю, что народ должен решить нагорно-карабахский конфликт", - сказал Пашинян. - Народ должен решать, кто ж еще?".

Впервые подобная неадекватная мысль посетила армянского премьера в апреле, на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами факультета экономики и управления ЕГУ. Он заявил, что необходимо "четко сформулировать, как мы представляем решение карабахского вопроса".

Странно. Даже мы можем совершенно четко и конкретно сформулировать, чего именно в Армении ждут и как представляют себе решение карабахского вопроса. Для этого нет необходимости во всенародных голосованиях. Если Пашинян не в курсе, сообщим, что от решения карабахского вопроса его соплеменники ждут признания Азербайджаном результатов карабахской войны, утверждения этого факта мировым сообществом и последующего расширения территории Армении за счет азербайджанских земель. Что тут непонятного?

Пашинян просто кокетничает. На самом деле он прекрасно знает, что к чему, чего ждет от него его народ. Как раз сегодня он отправился в оккупированный Карабах и уже поздравил оттуда армян с "тройным праздником". А кокетство вызвано неуверенностью и страхом. Пашинян боится, что результаты переговоров не понравятся армянам и обвинять в их провале будут его, поэтому хочет свалить ответственность на армянскую общественность. Пусть армяне сами примут неправильное решение, а он просто его озвучит. Каким будет результат референдума, очевидно уже сейчас. Не ждет же Никол, что граждане Армении проголосуют за восстановление справедливости, прекращение оккупации и отказ от территориальных аппетитов...

За глупость, сказанную премьер-министром, пришлось оправдываться главе МИД.

Армянское общество должно быть причастно к мирным переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, но буквально представлять этот процесс не следует, - сказал Зограб Мнацаканян в четверг в беседе с журналистами.

Причастность народа к переговорам, по его словам, не следует понимать буквально. Конечно, это не значит, что весь народ пойдет на переговоры, уточнил Мнацаканян. И вообще, есть разные способы узнать общественное настроение.

Как ранее отмечали армянские аналитики, идея Пашиняна провести референдум по Карабаху преследует цель свалить ответственность за карабахское урегулирование на общество. По мнению политтехнолога Вигена Акопяна, это будет означать, что ответственность за этот политический курс должен нести каждый гражданин Армении. Однако взваливать бремя ответственности на плечи народа не является приемлемым вариантом.

Зульфугар Ибрагимов