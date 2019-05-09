Экономическая и социальная политика Азербайджана согласуются друг с другом.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с группой сотрудников Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и волонтерами "Молодежь DOST" на церемонии открытия в Ясамальском районе Баку административного здания Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) и первого центра DOST при министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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