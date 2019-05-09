https://news.day.az/politics/1118424.html

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии прощания с выдающимся композитором Арифом Меликовым

В Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли в четверг состоялась церемония прощания с выдающимся композитором, действительным членом Национальной академии наук Азербайджана, народным артистом Азербайджана и СССР, лауреатом Государственной премии и Премии Гейдара Алиева Арифом Меликовым.