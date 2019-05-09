В Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли в четверг состоялась церемония прощания с выдающимся композитором, действительным членом Национальной академии наук Азербайджана, народным артистом Азербайджана и СССР, лауреатом Государственной премии и Премии Гейдара Алиева Арифом Меликовым, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

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