Президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства, деятели искусства подписались под некрологом в связи с кончиной кончиной выдающегося композитора Арифа Джахангир оглу Меликова.

"Азербайджанскую культуру постигла тяжелая утрата. 9 мая 2019 года на 86-м году жизни скончался выдающийся композитор, действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана, народный артист СССР и Азербайджанской Республики, лауреат Государственной премии и премии Гейдара Алиева, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств, заведующий кафедрой Бакинский музыкальной академии, профессор Ариф Джахангир оглу Меликов.

Ариф Меликов родился 13 сентября 1933 года в городе Баку. По окончании средней школы в 1948-1951 годах учился в Бакинском музыкальном техникуме, в 1953-1958 годах получил образование по специальности "Композиция" в Азербайджанской государственной консерватории.

Начав трудовую деятельность в 1951-1952 годах в качестве учителя в Шушинской городской музыкальной школе, Ариф Меликов с 1960-х годов связал свою судьбу с Азербайджанской государственной консерваторией, где в 1966-1968 годах работал в должности старшего преподавателя, 1968-1978 годах - доцента, 1979-1986 годах - профессора, а с 1986 года до конца жизни - заведующего кафедрой композиции.

Ариф Меликов достойно продолжал яркие творческие традиции поколения мастеров, выдвинутых историей азербайджанской культуры, и вписал новые страницы в летопись национальной музыки. Являясь талантливым воспитанником и продолжателем композиторской школы великого композитора современности Кара Караева, он еще в студенческие годы стал писать произведения в различных жанрах, которые привлекли внимание и были с большим одобрением встречены любителями музыки.

Созданные композитором, в совершенстве освоившим современную технику композиции, с высоким профессионализмом на основе нашей обладающей многовековой историей музыкальной культуры симфонии, балеты, оперетты, кантаты, вокальные, камерные и инструментальные произведения, как неоценимые образцы искусства, навсегда заняли место среди ценных жемчужин музыкальной сокровищницы Азербайджана. Его музыка к фильмам и драматическим спектаклям, а также романсы и песни приобрели широкую популярность в исполнении известных мастеров. Произведения Арифа Меликова, в полной мере отражающие в себе человеческие идеалы, и сегодня с большим успехом звучат за пределами нашей страны. Вот уже более полувека на знаменитых театральных сценах мира ставится балет "Легенда о любви", что является одним из грандиозных достижений нашей музыкальной культуры.

Наряду с композиторской деятельностью, Ариф Меликов, как выдающийся педагог, используя свой богатый опыт, на протяжении многих лет вносил исключительный вклад в подготовку молодого поколения музыкантов и профессиональных музыкальных кадров. Содержательной и многогранной была также его общественная деятельность. Являясь народным депутатом СССР, Ариф Меликов всегда демонстрировал позицию патриота-интеллигента в отношении судьбоносных событий, происходивших в последние десятилетия минувшего столетия в общественно-политической жизни нашей республики.

Многолетняя плодотворная деятельность академика Арифа Меликова в области развития и пропаганды азербайджанской музыкальной культуры была по достоинству и высоко оценена государством. Он был удостоен ряда почетных званий, высших наград Азербайджанской Республики - орденов "Гейдар Алиев", "Истиглал" и "Шохрат".

Светлая память об Арифе Джахангир оглу Меликове, великом композиторе, выдающемся педагоге, настоящем интеллигенте и прекрасном человеке, навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Аллах рэхмет елясин!", - говорится в некрологе.

Под некрологом подписались Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, Новруз Мамедов, Огтай Асадов, Рамиз Мехтиев, Али Ахмедов, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Абульфас Гараев, Джейхун Байрамов, Акиф Ализаде, Таир Салахов, Франгиз Ализаде, Сиявуш Керими, Фидан Гасымова, Хураман Гасымова, Тофиг Бакиханов, Рауф Абдуллаев.