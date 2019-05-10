В истории каждого народа есть свои великие имена: государственные деятели и народные вожди, полководцы и реформаторы, ученые и мыслители - те, чьи портреты потом печатают в школьных учебниках и в чью честь потом будут ставить памятники.

10 мая 1923 года в Нахчыване родился Гейдар Алиев - будущий Общенациональный лидер Азербайджана, человек, изменивший историю не только своей страны - Азербайджана, но и всего региона.

Семья Алиевых перебралась в Нахчыван с территории нынешней Армении, то есть исторического Эриванского ханства - пришлось спасаться от чудовищной резни мирного азербайджанского населения, устроенной дашнаками. В родном Нахчыване Гейдар Алиев закончил школу, педагогический техникум, поступил на архитектурный факультет Азербайджанского индустриального института... Но потом все меняется - внезапно и кардинально. В 1941 году молодой Гейдар Алиев становится сотрудником органов госбезопасности.

Здесь Гейдару Алиеву предстояло пройти путь от рядового оперативного сотрудника до председателя КГБ Азербайджанской ССР в звании генерал-майора. И тут надо прервать хронологический пересказ. И вспомнить одну из блестящих операций, проведенных под руководством Гейдара Алиева.

Рассказывать детали своей работы офицеры спецслужб не любят. И по совершенно понятным причинам, многие подробности работы будущего Общенационального лидера Гейдара Алиева до сих пор хранятся под грифом "совершенно секретно". Но об одной операции, хоть и без деталей, в СГБ рассказывают с понятной профессиональной гордостью.

Разведка, поясняют знающие люди - это всегда охота за чужими секретами. А секреты эти не всегда касаются новых систем оружия или планов военных операций. Есть и "техническая разведка". И вот именно в сфере технической разведки под руководством Гейдара Алиева азербайджанские чекисты осуществили успешную "акцию": в США удалось заполучить и доставить в СССР чертежи полупогружной буровой установки.

А вот здесь не обойтись без подробностей, но уже других. В Азербайджане по праву гордятся своей промышленной и нефтяной историей. Первые упоминания о нефти, которую летописцы именуют "мидийским маслом", появляются в исторических документах в глубокой древности. Именно здесь, в окрестностях Баку, была пробурена первая в мире нефтяная скважина и положено начало промышленной добыче нефти. Здесь же возник первый в мире морской нефтепромысел - нефть начали добывать со дна засыпанной Биби-Эйбатской бухты. В 1949 году началась история легендарных Нефтяных Камней. В годы второй мировой войны Азербайджан, по разным оценкам, обеспечивал от 70 до 90% потребностей СССР в нефти и нефтепродуктах.

Но затем значимость бакинской нефти для СССР начала снижаться. Уже были разведаны запасы нефти в Поволжье, получившие название "второго Баку". Наш соотечественник Фарман Салманов обнаружил нефтяные месторождения в Западной Сибири. На этом фоне Баку оставался, конечно, "нефтяной академией", и на Абшеронском полуострове поднимался в небо "лес" нефтяных вышек и поскрипывали качалки, но по умолчанию считалось, что эра по-настоящему большой нефти в Азербайджане уже закончилась. Многие были готовы с этим смириться. Но не Гейдар Алиев. Нет, он не спорил в "курилке", не писал "в стол" - он работал. И как станет понятно уже сегодня, закладывал фундамент будущей независимости Азербайджана: тихо, без громких слов и броских лозунгов.

По-настоящему эта работа развернулась после 1969 года, когда Гейдар Алиев занял пост первого секретаря ЦК КП Азербайджана.

Наверное, одно только перечисление всего того, что сделал Гейдар Алиев за время руководства тогда еще советским Азербайджаном, выйдет далеко за рамки этой статьи. В Азербайджане открываются новые, на тот момент самые современные промышленные предприятия. В окрестностях Баку, на основе тех самых достижений технической разведки, строится завод глубоководных оснований. Его первоначально собирались строить в Астрахани, но Гейдару Алиеву удается "переиграть" это уже почти готовое решение. Начинает работу Бакинский завод кондиционеров. Происходит революция в нефтепереработке и нефтехимии. Закупается новое оборудование для сейсморазведки. Оно уже очень скоро приносит свои плоды: именно в те годы разведаны месторождения "Азери", "Чираг" и "Гюнешли". В Азербайджане начинается работа по развитию туристического потенциала. Начинает работу военная школа имени Нахчыванского (ныне военный лицей). Ежегодно несколько сотен студентов из Азербайджана отправляются на учебу в ведущие вузы СССР, и их лично напутствует Гейдар Алиев. Новое развитие получает гражданская авиация, Каспийское морское пароходство...

Не менее существенные сдвиги происходят в гуманитарной сфере. В 1978 году в СССР принимается новая Конституция. Вслед за ней разрабатываются и Конституции союзных республик. И в Азербайджанской ССР государственным языком, согласно ей, становится азербайджанский язык. Еще существует СССР, еще полузапретной и нежелательной остается тема сталинских репрессий, но в октябре 1982 года благодаря политической воле и усилиям Гейдара Алиева в Нахчыване перезахоронен прах гениального азербайджанского драматурга, поэта и мыслителя Гусейна Джавида - он скончался зимой 1941 года в одном из сибирских лагерей. Издаются невероятно смелые по советским временам литературные произведения.

"В 1969 году Азербайджан занимал одно из самых последних мест среди республик Советского Союза. В результате усилий, умения, знаний Гейдара Алиева, его привязанности к народу Азербайджан всего за 13 лет превратился в самую передовую республику. В Советском Союзе, кроме Российской Федерации, были всего две республики, которые не получали дотаций из центра. Одной из них был Азербайджан. Именно в те годы в Азербайджане была проделана огромная работа в области промышленного производства, сельского хозяйства, реализации инфраструктурных проектов, эта работа и сегодня помогает независимому Азербайджану. Результаты, достигнутые в те годы, в частности, в реализации инфраструктурных проектов, в нефтегазовом секторе, достижения в области развития перерабатывающей промышленности служат сегодня нам, независимому Азербайджану", - отмечал позже Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркивал: "В Азербайджане пропагандировались национально-духовные ценности. Конечно, мы не были независимым государством, и в некоторых вопросах наша деятельность носила ограниченный характер. Однако, несмотря на это, в центре внимания постоянно находились национально-духовные ценности, национальный дух, национальная литература, культура. Неслучайно, в 1978 году при принятии Конституции Азербайджанской Республики именно по настоянию Гейдара Алиева азербайджанский язык был включен в нее как государственный язык".

Уже сегодня, после распада СССР, станет понятно: именно тогда, в семидесятые годы благодаря Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву был по сути дела заложен фундамент независимости Азербайджана. СССР в те годы еще казался незыблемой твердыней. Но Общенациональный лидер, бывший генерал КГБ Гейдар Алиев знал о реальном положении дел в СССР больше, чем многие его коллеги по высшему партийному эшелону, судившие о жизни в стране по выглаженным передовицам "Правды" и репортажам программы "Время".

История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. И можно строить множество версий, как бы сложилась судьба нашей страны, если бы Гейдар Алиев остался во главе Азербайджана на момент распада СССР и восстановления независимости нашей страны. Но в 1982 году Гейдара Алиева приглашают на работу в Москву - на должность союзного вице-премьера. А потом...

В 1987 году Гейдар Алиев отправлен на пенсию со стандартной формулировкой: "по состоянию здоровья". Это официальная версия, которая, однако, мало кого убеждает. В реальности новый советский генсек Михаил Горбачев видел в Алиеве опасного соперника и стремился всеми силами его "устранить". Семья Гейдара Алиева находится под надзором, сам он - под негласным "домашним арестом". Ильхам Алиев, в те годы преподаватель МГИМО, был немедленно уволен с работы.

Отставку Гейдара Алиева немедленно восприняли в качестве "отмашки" армянские националисты. Уже через несколько месяцев начнутся первые митинги в Армении и Карабахе под лозунгом "миацума", по Армении прокатятся первые погромы азербайджанцев, а московские газеты будут сухо сообщать "о положении в НКАО и вокруг нее". Тогда многие, и прежде всего московские воротилы, были уверены: в политической биографии Гейдара Алиева поставлена точка.

Сегодня возвращение Общенационального лидера Гейдара Алиева в большую политику стало уже классическим примером. И единого мнения, с какой "точки" надлежит отсчитывать это самое возвращение, как бы нет. Одни называют "отправной точкой" возвращение Гейдара Алиева в Баку в июне 1993 года, другие - его избрание спикером Верховного Совета Нахчыванской АССР в еще существовавшем Советском Союзе. Но далеко не все и не всегда отдают должное другой дате - 20 января 1990 года, дате карательной акции Советской армии в Баку и попытки потопить в крови народное движение. А затем - пресс-конференция Гейдара Алиева в постоянном представительстве Азербайджана в Москве, с четкими, отточенными формулировками и принципиальной оценкой того, что произошло в Баку. Просто потому, что бывают в жизни ситуации, когда молчать нельзя. И когда соображения личной безопасности отходят на второй, если не десятый план, и надо думать о стране, о своем народе.

Уже потом будет возвращение Гейдара Алиева в Нахчыван, избрание депутатом парламента, затем - председателем Верховного совета Нахчыванской АССР. Будет восстановление государственных символов Азербайджанской Демократической Республики - герба, гимна и флага. И, наконец, по-настоящему триумфальное возвращение в Баку в июне 1993 года.

Наверное, только сегодня становится по-настоящему понятно, от какого страшного "сценария" отвернула страна 26 лет назад. То, что происходит сегодня в Ливии, Сирии, Йемене, многих других странах - жесткое и красноречивое доказательство, что с любым государством может происходить множество "неприятностей". Страна может сталкиваться со многими вызовами и проблемами. Но самой страшной бедой остается гражданская война.

Тогда, в 1993 году, Азербайджан действительно стоял на грани гражданской войны и потери государственности. И еще подвергся внешней агрессии со стороны Армении, получавшей впечатляющую силовую поддержку извне.

И глядя из сегодняшнего дня, остается только восхищаться гением Гейдара Алиева, который четко и профессионально сумел переломить ситуацию. В Азербайджане появилась действительно прочная, дееспособная и авторитетная власть. Ушла в прошлое так называемая "вооруженная оппозиция". Время, когда в Азербайджане меняли власть при помощи автомата Калашникова, закончилось. Разрозненные добровольческие батальоны сменила армия с четкой командной вертикалью и единоначалием. Уже зимой 1993-1994 года освобожден Горадиз, и это заставляет Армению соблюдать режим прекращения огня.

А затем, 20 сентября 1994 года, в истории Азербайджана начнется новая нефтяная эра - будет подписан "Контракт века" на разработку тех самых месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли". Это уже недвусмысленный, хотя и неофициальный, "сертификат надежности", выданный Азербайджану.

И, конечно же, началась масштабная работа по государственному строительству. Отменена цензура. Принята новая конституция. Заложенный фундамент государственного устройства оказался и прочным, и гибким. Он обеспечивает надежность функционирования государственных механизмов и оставляет возможность реформирования. Азербайджанская государственность стала реальностью, как и завязанные на Азербайджан мегапроекты.

"Я восхищен очевидным лидерством, отвагой, широким мировоззрением и уникальными ораторскими способностями всемирно известного государственного деятеля Гейдара Алиева", - вспоминал бывший Президент США Джордж Буш.

"Гейдар Алиев был известным и любимым лидером не только в Азербайджане, но и во всем тюркском мире. Ему принадлежит высказывание "Одна нация, два государства", прекрасно выражающее турецко-азербайджанскую дружбу. Мы должны стремиться к тому, чтобы идея, выраженная в этом мудрейшем высказывании, продолжала жить, - говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. - Во имя того, чтобы возрадовался дух великого Гейдара Алиева, мы должны стремиться к сохранению и укреплению единства и братских отношений тюркского мира".

"Эта необыкновенная личность вывела Азербайджан на путь прогресса. Я высоко оценил отвагу, мудрость и решимость, проявленные им во время наших различных встреч, особенно во время обсуждений вокруг нагорно-карабахского конфликта, - говорил экс-президент Франции Жак Ширак. - Азербайджану повезло в том, что этой страной руководит такой мудрый, дальновидный и авторитетный государственный деятель, как Президент Гейдар Алиев, обладающий большой политической волей и богатым опытом государственности".

Есть такая популярная фраза: "Большое видится на расстоянии". И, быть может, правы те, кто утверждает: по-настоящему оценить масштаб исторических личностей и событий в режиме "горячей хроники" удается не всегда. И многое действительно становится понятным только по прошествии лет.

За годы независимости Азербайджан достиг больших успехов. Наша страна стала одним из самых быстро развивающихся государств мира. Победы и достижения Азербайджана, основа которых была заложена Общенациональным лидером, продолжаются благодаря Президенту Ильхаму Алиеву. Все больше наблюдателей говорят о созданной в Азербайджане уникальной модели социального государства, базирующегося на стремительном экономическом росте. Современный Азербайджан - лидер региона, государство, инициирующее и реализующее самые амбициозные проекты континентального масштаба.

Именно таким хотел видеть Азербайджан Гейдар Алиев.

Общенациональный лидер сыграл исключительную роль в истории Азербайджана и становлении современной азербайджанской государственности. Но по прошествии лет становится по-настоящему виден масштаб его предвидения и таланта, а также историческая значимость решений, принятых Гейдаром Алиевым десятилетия назад. Это видят и благодарные граждане Азербайджана, и миллионы людей по всему миру.

Нурани, специально для Day.az