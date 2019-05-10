Сегодня - 96-ая годовщина со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Гейдар Алиев был одним из самых авторитетных политиков ХХ века. Главы государств и правительств, политические лидеры самых разных стран мира с теплотой и большим уважением вспоминают о встречах и переговорах с ним.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что приводил Гейдара Алиева в пример в своих лекциях.

"Я пришел еще сопливым президентом, а он - маститый, матерый. Когда я читал лекции, Гейдара Алиева в пример приводил. Это был самый честный - так позиционировали тогда - один из руководителей Советского союза. И у нас с ним как-то сложились очень дружеские отношения", - сказал Лукашенко корреспонденту Trend в марте на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

Отметил Лукашенко и дружеские, партнерские отношения между ним и Президентом Ильхамом Алиевым.

"Один звонок Ильхама Гейдаровича мне, мой звонок ему - все вопросы решаются. Это вот к слову о личных отношениях между государствами, руководителями государств, и как они влияют на межгосударственные отношения", - сказал глава белорусского государства.

По словам Александра Лукашенко, отношения между двумя народами также складываются очень хорошо. "Я знаю отношение азербайджанцев к белорусам. Лучше и не надо. Дай Бог такие сохранятся отношения. Они к нам относятся как к братьям, хотя мы православные христиане и прочее, а вы мусульмане. Нам это не мешает. Это образец отношений христианского государства с мусульманским. И вообще мне повезло: мусульмане и ко мне, и к Беларуси во всем мире относятся как очень-очень близким людям и очень часто помогают", - заключил Лукашенко.

Э. Алиев