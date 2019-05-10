10 мая - день 96-й годовщины со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, гениального сына и Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в день рождения спасителя нашего народа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, члены семьи, родные и близкие великого лидера посетили могилу Общенационального лидера в Аллее почетного захоронения.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтил память великого лидера.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем глава государства и члены семьи посетили могилу супруги великого лидера, ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложили на ее могилу цветы.

Также были возложены цветы на могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача-ученого Тамерлана Алиева,

В церемонии посещения могилы Общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, министры, руководители комитетов и компаний, депутаты Милли Меджлиса.