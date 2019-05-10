https://news.day.az/politics/1118556.html Общественность Азербайджана отмечает 96-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Общественность Азербайджана отмечает 96-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Десятого мая отмечается 96-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, гениального сына и Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
В день рождения Общенационального лидера представители общественности республики, люди, прибывшие в Баку из различных уголков Азербайджана, гости столицы возлагают венки и цветы к могиле Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, выражая почтение к светлой памяти великого лидера.
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