Рейтинг Никола Пашиняна продолжает неумолимо падать.

Как пишет газета "Жаманак" пишет со ссылкой на свои источники, Служба национальной безопасности (СНБ) провела очередное изучение общественного мнения для выяснения рейтинга Никола Пашиняна. Результат был неутешительным. Оказалось, рейтинг "революционного" премьера продолжает снижаться и на сегодня опустился аж до 34 процентов.

Издание отмечает, что всего лишь три месяца назад показатель был на 30 процентов выше. Причем, падает рейтинг Пашиняна во всех слоях общества и возрастных группах.

Трудно поверить, что год назад Никол обладал почти стопроцентной поддержкой населения. А сегодня общество уже не просто разочаровано, оно обозлено и использует каждое его слово для того, чтобы выразить свою неприязнь. То, что раньше умиляло толпу фанатов, теперь начинает раздражать.

Жевание с полным ртом и уплетание за обе щеки - признак плебейства. Вытирание рук об одежду - тоже. Любовь же к булочкам - предмет отдельного психоанализа, пишет армянское издание 7or.am, комментируя поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна на общественных мероприятиях.

Об этом издание заговорило в связи фразой, вылетевшей из уст Пашиняна во время сепаратистских торжеств в оккупированном Карабах. Расхваливая свою власть, премьер завил, что "у нас для достижения успеха раньше нужно было быть невеждой и неотесанным".

Ухватившись за эти слова, 7or.am резонно обратило внимание на то, что Никол фактически изобличил самого себя, ведь как раз он был при предыдущих властях успешным.

Никол, как он сам всегда любит гордиться, был пришедшим из Иджевана в Ереван бедным парнем, который затем преодолел свою бедность. Стал успешным бизнесменом. Его бизнесом была газета, занимавшаяся "мутиловами". Пишет 7or.am. Газетный бизнес процветал, так как Пашиняну удавалось находить лазейки, поддерживая при этом имидж "ярого оппозиционера". Это, в свою очередь, требовало таланта. Никол этим талантом обладал. Он - демагог и популист, содержание у него практически нулевое, но он прекрасно знает способ, как стать визгливым. Поэтому и стал успешным и полюбился поклонникам дешевых индийских сериалов.

Пашинян был также занят политическим бизнесом. Он с успехом занимался клиентством для президентского дворца. Он действительно был успешным, так как клиентов было много, но протиснуться в парламент сумели лишь Никол и еще несколько субъектов, которые заодно решили трудную задачу преодоления собственной бедности. При предыдущих властях Пашинян стал владельцем дома, дорогостоящей машины и т.п.. Неужели добиться подобного можно невежеством и неотесанностью?

При предыдущих властях Пашинян оказался настолько успешным, что даже сумел осуществить революцию и прийти к власти. Ему позволили это сделать, так как недооценили в рамках программы "Никол - наш визгливый и безобидный клиент" или, как сказал бы большой друг "Моего шага" Лфик Само, "Никол - наш братан".

Словом, Пашинян должен быть осторожен в своих формулировках. Слетевшее с языка слово обладает свойством возвращаться и бить по своему автору, напоминает популисту Пашиняну 7or.am.

Султан Керим