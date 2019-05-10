Фонд Гейдара Алиева был создан, исходя из желания выразить почтение азербайджанского народа светлой памяти великого лидера Гейдара Алиева, вошедшего в историю как создатель независимого государства, а также от необходимости изучить, отразить его богатое духовное наследие, подчеркнуть значимость философии азербайджанства для страны, привить новому поколению идеи национальной государственности.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Фонд Гейдара Алиева, приступивший к деятельности в 2004 году, реализует различные проекты в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта, науки и технологий, социальной и других сферах, и активно участвует в построении нового общества, внося свой вклад в социально-экономическое развитие страны. 10 мая исполняется 15 лет с момента начала деятельности Фонда Гейдара Алиева. В течение этих пятнадцати лет Фонд Гейдара Алиева под руководством Мехрибан Алиевой достиг значительных успехов, внося свой вклад в проведение реформ в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и других сферах", - отметил Алиев.

По словам депутата, руководимый Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой Фонд направил свое внимание на все сферы, связанные с жизнью, здоровьем, образованием граждан Азербайджана.

Депутат также отметил, что в различных регионах республики за минувшие годы Фонд построил, отремонтировал и реконструировал сотни зданий школ.

"В течение 15 лет Фонд Гейдара Алиева также оказал мощную поддержку государственной политике в области национального здравоохранения. Наряду с построенными в столице и в различных регионах Азербайджана многочисленными медицинскими учреждениями, Фонд оказал непосредственную помощь в решении многих проблем, беспокоящих общество", - сказал Алиев.

Депутат подчеркнул, что деятельность Фонда Гейдара Алиева, направленная на сохранение национально-духовных ценностей страны, также вызвала положительный отзыв у общественности.

"Президент Фонда, Первый вице-президент Мехрибан Алиева также является автором крупных проектов, реализуемых в области пропаганды и развития азербайджанской культуры. В частности, Фонд является инициатором множества международных музыкальных фестивалей, среди которых своей грандиозностью и широтой охвата отличается Габалинский международный музыкальный фестиваль. Фонд Гейдара Алиева также ведет неустанную работу в направлении пропаганды во всем мире нашей страны и признания нашего богатого культурно-исторического наследия", - добавил Алиев.

Депутат также отметил, что благодаря своим крупномасштабным, грандиозным проектам Фонд оказал огромное содействие превращению Азербайджана в мультикультуральную, толерантную страну в мировом масштабе. По словам депутата, Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил деятельность Фонда и отметил: "Под руководством Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева стал самой крупной организацией по объему работы, проделанной не только в Азербайджане, но и в регионе".

В заключение Рауф Алиев поздравил Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву по случаю 15-летия со дня создания Фонда, пожелав ей успехов в многогранной деятельности во имя благополучия азербайджанского народа.