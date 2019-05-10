В посольстве Азербайджана в Пакистане отметили 96-ю годовщину со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, осуществив посадку деревьев. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство.

Коллектив посольства возложил цветы к установленному в здании посольства бюсту Общенационального лидера Гейдара Алиева, почтив его память.

После минуты молчания в память о великом лидере, в ходе проведенного в посольстве мероприятия были отмечены насыщенная жизнь и деятельность Общенационального лидера Гейдара Алиева, его исключительные заслуги перед азербайджанским народом.

Было подчеркнуто, что светлая память о Гейдаре Алиеве будет вечно жить в сердцах азербайджанского народа.

В ходе акции по посадке деревьев и субботнике, посвященном 96-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева, коллектив посольства посадил деревья, цветы и декоративные кусты на территории посольства и вокруг него.