В прошлом году в Азербайджане было проведено более 50 международных спортивных соревнований и мероприятий.

Об этом сказал журналистам заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмайлов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Замминистра отметил, что это результат успешной политики, проводимой Азербайджанским государством: "Азербайджан сегодня известен в мире как спортивная страна. До сегодняшнего дня в стране были проведены самые престижные спортивные соревнования мира. Основу этого заложил великий лидер Гейдар Алиев. Сегодня эту политику продолжает Президент Ильхам Алиев".

Исмайлов добавил, что проведение соревнований международного значения в Азербайджане исходит из высокого доверия к стране: "Мировые страны, не колеблясь, соглашаются проводить то или иное мероприятие, или соревнование в Азербайджане. Это результат политики великого лидера Гейдара Алиева".