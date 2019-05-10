Армянские пассажироперевозчики начинают общереспубликанскую забастовку. Забастовка начнется с Армавира. Об этом сообщил председатель Лиги защиты водителей Тигран Ованисян на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am.

По просьбе полиции участники акции не будут перекрывать улицы, но рассчитывают на встречу с губернатором. Во всяком случае, губернатор обещал встретиться. Акцию планировалось начать раньше с Ванадзора, однако из-за праздников было решено отложить.

Акция проводится из-за непонятной ситуации с ценой на газ. Ранее сжатый газ исчислялся кубометрами, с 1 мая килограммами. В итоге, практика показывает, что соотношение цена-объем ухудшилось. "Мы хотим понять. Либо водители лгут. Либо у правительства проблемы с математикой и оно пытается обмануть, потихоньку повысив цену на газ, либо обманывают на заправках. Сам считаю, что либо правительство лукавит, либо заправщики не так поняли", - отметил Тигран Ованисян.

По словам члена лиги Виктора Оганяна, если раньше он заправлял автомобиль на 3500 драмов и проезжал 200 км, то теперь на те же 3500 проезжает 140-150 км. Налицо - ущерб в 50-60 км.

Член лиги Погос Огнукян заявил, что при всех правительствах появляются выскочки, желающие выслужиться. "То же самое происходило, когда внедрили "красные линии". Начертили линии прямо под знаками "остановка запрещена". Мы обращали внимание властей на это, но нас игнорируют. То есть, если платишь, можно все. Кто вообще делал эти расчеты с газом? На государственный счет разъезжают на служебных машинах на бензине, и бьют по карману простых людей. Это совместная махинация государства и заправок. Если хотели урегулировать, сделали бы так, чтобы холодный газ заливали", - отметил представитель организации. В качестве подтверждения своих слов о том, что газ недозаправляют, он предложил провести следственный эксперимент. "Свои зарплаты удваивают. А вы посмотрите на руки водителей, которые с 6 утра работают чтобы прокормить семью", - продолжил возмущаться Огнукян.

Члены организации также напомнили, что в Армении 60 тысяч таксистов, и по приблизительным подсчетам, они кормят 200 тысяч человек, свои семьи.