Влиятельная организация пакистанской общины в США Council of Pakistan удостоила генерального консула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева своей высшей награды.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на консульство, награда была вручена генконсулу на мероприятии в Лос-Анджелесе с участием религиозных общественно-политических деятелей, мэров городов и членов городских советов, а также представителей различных общин послом Пакистана в США Асадом Маджидом Ханом за деятельность по пропаганде диалога, взаимопонимания и сотрудничества между религиями, общинами и культурами, передает Day.Az.

В своем выступлении генконсул Азербайджана дал высокую оценку исторически дружественным взаимоотношениям Азербайджана и Пакистана, обширному и разнообразному текущему сотрудничеству. Он также выразил признательность пакистанской общине за поддержку Азербайджана в борьбе за справедливость.

Отметим, что азербайджанское генконсульство в Лос-Анджелесе регулярно проводит мероприятия с участием представителей разных общин, культур и религий с целью популяризации азербайджанской модели мультикультурализма и межрелигиозной гармонии.