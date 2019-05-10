Общенациональный лидер Гейдар Алиев имеет исключительные заслуги перед азербайджанским народом и государством, которые золотыми буквами вписаны в историю.

Об этом сказал вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Мурадова отметила, что, бесспорно, Гейдар Алиев - один из величайших гениев азербайджанского народа: "Своей деятельностью он не только продемонстрировал, что является великой личностью, но и, благодаря решительности и политической воле, сумел популяризировать народ, к которому он принадлежит, и созданное им государство в мировом масштабе. Поэтому считаю, что великий лидер будет занимать присущее ему место в памяти, сознании и мышлении азербайджанского народа. Его заслуги будут предметом обсуждений и объектом изучения. Будущие поколения, в том числе, лица, обращающиеся к наследию Гейдара Алиева, выявляя все стороны этого наследия, будут пользоваться им. Исключительные заслуги Общенационального лидера Гейдара Алиева перед государством и народом всегда будут вспоминаться с благодарностью".

Вице-спикер подчеркнула, что когда Азербайджан вошел в состав Советского союза, он хоть и являлся обладающей суверенным правом союзной республикой, все равно говорить о полной независимости было невозможно: "Несмотря на это, когда в советское время великий лидер был первым лицом Азербайджана, он не упустил шанс максимально воспользоваться ограниченными правами и, в определенной степени, достиг успеха предпринятыми шагами. Например, в Конституции 1978 года азербайджанский язык был закреплен как государственный язык, появилось больше литературы на родном языке в научной и образовательной сферах. С другой стороны, направление всех параметров Союза на развитие республики тоже связано с именем Гейдара Алиева. В годы его руководства Азербайджан стал республикой, обладающей развитым промышленным потенциалом, тем самым была заложена основа широкомасштабного прогресса. В те годы воспитание кадров, которых до сих пор не было или не хватало в Азербайджане, отправление многих на учебу в учебные заведения Союза были шагами, рассчитанными на будущее. В то же время великий лидер проделал большую работу для воспитания кадров в военной сфере. Открытие военного лицея им. Дж. Нахчыванского в Баку, отправление азербайджанцев в военные школы Союза, готовящих военные кадры, - все это было результатом этой дальновидной политики. Время показало, что если бы не взращенные в свое время военные кадры, то в войне за Карабах не нашлось бы офицеров и командиров, руководящих азербайджанскими войсками. Поэтому эти шаги однозначно можно считать основой независимости. Несмотря на оказываемое из центра давление и преграды в первый период руководства Азербайджаном, Гейдар Алиев защищал деятелей науки, культуры, искусства и представителей интеллигенции Азербайджана, что доказывает проявление им внимания и заботы о представителях азербайджанской элиты".

Мурадова подчеркнула, что сразу после возвращения великого лидера к власти были проведены реформы в законодательной сфере, была принята первая Конституция независимого Азербайджана, проведены первые парламентские выборы, предприняты шаги по развитию молодежной политики, сфер культуры и спорта: "Наряду с тем, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев спас государственную независимость Азербайджана, он также доказал, что является гарантом прав всех народов и наций, проживающих в Азербайджане. Он также добился формирования азербайджанской диаспоры за рубежом, сплочения азербайджанцев мира вокруг единой идеологии азербайджанства. Десятилетний период истории независимости Азербайджана, пришедшийся на второе возвращение Гейдара Алиева к власти, запомнился тем, что великий лидер спас азербайджанский народ, остался в памяти обеспечением необратимости и вечности суверенитета Азербайджана. В годы руководства Общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан стал равноправным членом международных организаций. Инициирование Азербайджаном успешных проектов международного значения, осуществленная уже реализация некоторых и начало других проектов также связано с именем великого лидера. Подписанием "Контракта века" было достигнуто создание консорциумов, в которых участвуют ведущие компании стран мира. Азербайджан вступил в этап, когда стал приобретать более крупных партнеров. Азербайджан в 1992 году вступил в ООН, ОБСЕ, стал членом многих международных организаций. Благодаря членству в других влиятельных международных организациях во главе с СЕ, Азербайджан стал равноправным участников пространства, в котором защищаются все права и свободы человека. Поэтому сегодняшнему и будущему поколению необходимо передать информацию о том, в какой трудный и ответственный период была выполнена эта задача, чтобы они поняли и не забывали, за счет чего была обретена и сохранена независимость".