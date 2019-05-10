Поездка руководства Армении на территорию оккупированного Нагорного Карабаха Азербайджана во главе с премьер-министром Николом Пашиняном является грубым нарушением норм международного права.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламента) Рауф Алиев.

Он подчеркнул, что это противоречит принципам существующего переговорного процесса.

Алиев напомнил, что в Армении сложилась тяжелая социально-экономическая ситуация: "Нынешняя власть и прежнее руководство продолжают противоборствовать друг с другом. Пашинян распорядился арестовать многих своих политических оппонентов. Несмотря на нынешнюю плачевную ситуацию в Армении, оппозиция продолжает демонстрировать миру единство с властью в общенациональных вопросах, в частности, в карабахском вопросе. Они отметили день оккупации Шуши, которая считается символом Карабаха, праздничными мероприятиями".

Депутат сказал, что оккупированные армянами территории - древние исторические земли Азербайджана: "Как можно забыть о сотнях азербайджанских сынов, находящихся в плену у армян? К этому нельзя относиться безучастно. Каждый в своей сфере должен внести вклад в скорейшее урегулирование этого конфликта. В первую очередь, те, кто сейчас в оппозиции, кто организуют за рубежом кампании против нынешней власти, должны понять, что Азербайджан - Родина всех азербайджанцев".

Алиев подчеркнул, что благодаря взвешенной политике, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева, Азербайджан стал одной из стремительно развивающихся стран в мире: "Имидж Азербайджана неустанно растет. И сегодня, отложив в сторону разногласия, нужно теснее сплотиться вокруг главы государства, чтобы добиться стоящего перед Азербайджаном главного вопроса - решения нагорно-карабахского конфликта. Необходимо освободить азербайджанские земли от оккупации. Это священный долг каждого, живущего в мире азербайджанца".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.