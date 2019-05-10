Фонд Гейдара Алиева основательно вошел в число крупнейших мировых фондов, которые продвигают гуманитарные проекты в области истории, философии, литературы, искусства.

Об этом журналистам сказал председатель комитета по международным делам Государственной думы России Леонид Слуцкий, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Российский депутат поздравил Фонд Гейдара Алиева с пятнадцатилетием со дня основания, отметив, что основу деятельности фонда составляет диалог культур. По словам Л.Слуцкого, сегодня фонд осуществляет мегапроекты, в основу которых закладываются большие человеческие, интеллектуальные, финансовые ресурсы. Эти проекты объединяют тысячи людей разного возраста, которые являются знаковыми для культуры разных стран и народов. На площадке Фонда Гейдара Алиева встречаются люди, казалось бы, не похожие друг на друга.

"Низкий поклон Первому вице-президенту Азербайджана, президенту и бессменному вдохновителю проектов Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Ее имя также как и имя Общенационального лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева неразрывно связано с современным Азербайджаном, с тем, что республика сегодня преодолела бедность, стала энергонезависимой страной. Мехрибан Алиева сумела превратить Баку в одну из мировых столиц гуманитарного сотрудничества", - сказал Л.Слуцкий.