На следующей неделе состоится встреча заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии.

Об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Замминистра добавил, что в ходе встречи состоятся консультации: "В рамках этих обсуждений будут определены повестка дня и дата заседания комиссии [азербайджано-грузинской комиссии по делимитации и демаркации границ]".