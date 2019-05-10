https://news.day.az/politics/1118675.html Азербайджан и Грузия проведут консультации
Азербайджан и Грузия проведут консультации
На следующей неделе состоится встреча заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии.
Об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Замминистра добавил, что в ходе встречи состоятся консультации: "В рамках этих обсуждений будут определены повестка дня и дата заседания комиссии [азербайджано-грузинской комиссии по делимитации и демаркации границ]".
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