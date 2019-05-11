Армянские СМИ: Пашинян - премьер, не умеющий себя вести
В Армении очень недовольны и раздражены поведением Никола Пашиняна. Местные СМИ все чаще выпячивают связанные с ним нелицеприятные моменты. С каждым днем армяне все больше понимают, что доверились несерьезному политику.
"Напоминает клинику: на праздниках, фестивалях, карнавалах Австралии, Японии, Бразилии - везде в гуще празднующих, отмечающих, веселящихся ищу Никола Пашиняна. Ясное дело, не нахожу. Откуда синдром? От увиденного дома", пишет в газете "Голос Арении" известный армянский публицист Сергей Баблумян.
Такие эмоции у армянского журналиста вызвали впечатления от поведения главы правительства, вызывающего сомнения в его серьезности и годности для занимаемого поста.
Баблумян вспоминает, как вел себя Пашинян на различных массовых мероприятиях и празднествах.
Так, мангалы на проспекте Маштоца: премьер смачно жует и делится опытом приготовления хороваца по-иджевански.
Так, винный фестиваль на улице Сарьяна в Ереване. Пашинян пробует, Пашинян закусывает, Пашинян утирает рот внутренней стороной ладони. Чего уж там - вышли мы все из народа, дети семьи трудовой...
Международный женский день - премьер-министр под руку с корзинкой ходит по улице, раздает дамам цветы.
День книги - под раздачу пошли книги.
Инвестиционный бизнес-форум в Арарате. Лаваш, сыр, морс, вино. "Вот это настоящий домашний лаваш... Вот это уже по-армянски", - доволен премьер-министр. Музыка, здравицы, танцуют все!
Дом радио в День радио. Премьер штукатурит трещины от сорванной в революционном порыве двери, сопровождающие млеют, премьеру приятно, пишет Баблумян с некоторым отвращением.
В этой связи публицист напоминает об исследовании, проведенном Gallup International на основе опроса жителей более ста сорока стран. Респондентам задавали те же вопросы, спрашивали, что человек чувствовал вчера: улыбался, смеялся, испытывал ли страх, боль, беспокойство, удовольствие, был ли сердит, научился ли чему-нибудь новому.
Согласно проведенному опросу, Армения возглавила пятерку стран, жители которой больше всех сердились. За Арменией следуют Ирак, Иран, Палестина и Марокко.
Однако не нужно никаких особых исследований, чтобы увидеть, что восторг и всеобщее обожание сменились для Никола Пашиняна в последнее время раздражением и сарказмом. Граждане страны поняли, что выбрали в премьеры не то чтобы клоуна... нет, не клоуна, а политика, явно не ведающего что творит. Пока что общественность только "сердится", но если Пашинян не попытается начать выполнять обещания, следующий опрос Gallup может дать еще более худший результат.
Султан Керим
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