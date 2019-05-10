Единственный путь решения нагорно-карабахского конфликта - это восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Fanpage.it посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде.

Он отметил, что 20 процентов территории Азербайджана были оккупированы Арменией.

"За все эти годы, к сожалению, стороны не смогли достичь мира. Для решения конфликта нужно изменить статус-кво; важно, чтобы Армения вывела свои войска с оккупированных территорий Азербайджана. Единственный путь решения этого конфликта - это восстановление территориальной целостности Азербайджана", - сказал посол.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией