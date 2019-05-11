Правительство Грузии утвердило комиссию по демаркации границы между Грузией и Азербайджаном, которую возглавит заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на "Грузию Онлайн" журналистам рассказал глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

По его информации, первое заседание комиссии состоится на следующей неделе.

"Состав комиссии был обновлен и укомплектован представителями различных ведомств. С нашими азербайджанскими партнерами достигнута договоренность о том, что первое заседание комиссии состоится во вторник, в среду.

Делается очень важный шаг, чтобы мы говорили с нашим стратегическим партнером важные вопросы в связи с делимитацией-демаркацией границы. Вы знаете, что мы являемся стратегическими партнерами, и это - сенситивный вопрос. Поэтому необходимо отложить все эмоции и дать комиссии возможность в нормальных условиях, как подобает нашему партнерству, продолжить работать и чтобы были достигнуты результаты, приемлемые для обеих сторон", - заявил Залкалиани.