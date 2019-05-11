Азербайджанский народ никогда не позволит, чтобы антинациональные, предательские элементы добились чего-то в нашей стране.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной 96-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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