https://news.day.az/politics/1118786.html Президент Ильхам Алиев: Железная воля, решительность и шаги Гейдара Алиева, направленные на будущее, в большой степени определяют сегодняшние реалии Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Железная воля, решительность и шаги Гейдара Алиева, направленные на будущее, в большой степени определяют сегодняшние реалии Азербайджана
Железная воля, решительность и шаги Гейдара Алиева, направленные на будущее, в большой степени определяют сегодняшние реалии Азербайджана.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной 96-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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