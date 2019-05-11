Премьер Армении Никол Пашинян - мастер скандалов. Никому из руководивших этой страной лиц не удавалось так часто оказываться в центре скандальных ситуаций из-за своих необдуманных заявлений.

В день оккупации Шуши находящийся в захваченном Арменией Карабахе Никол Пашинян высказался по поводу просьбы сепаратистов освободить на пару дней "героя Карабаха" Роберта Кочаряна, чтобы тот мог участвовать в шабаше. Кочаряна, конечно, не отпустили, зато разгорелся скандал, когда, комментируя ситуацию, премьер Армении сел на любимого конька и заговорил о революции и контрреволюции.

Сегодня в армянских СМИ уже шумят: Никол Пашинян снова разделил армянское общество!

Соавтор YouTube канала "АдекваД" Артур Даниелян подал в связи с этим в суд на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня гражданин Артур Даниелян впервые в своей жизни подал в суд. Он подал иск против гражданина Никола Пашиняна.

Большинство людей скажут, в чем смысл, учитывая тот факт, что в настоящее время убийц выпускают из тюрьмы, оппозиционеры подвергаются систематическому преследованию, а сотрудники правоохранительных органов по этому поводу молчат.

Скажу, что у меня нет иллюзий. Хотя наш иск полностью обоснован, однако я сильно сомневаюсь, что он будет принят, не говоря уже о том, чтобы он был удовлетворен. Проблема в том, насколько бы существование государства казалось бы нереалистичным, на данный момент мы не можем смириться с тем, что иностранные агенты совершили переворот.

Не знаю, будут ли существовать "армянские государства". Если да, то они должны основываться на верховенстве закона и неизбежности наказания.

Никол Пашинян и его окружение, представляющие 50 оттенков дебилизма, должны быть наказаны не только по этому эпизоду, не только за нарушение многочисленных норм, но и за оскорбление меня лично. Гражданин - это я, а не кучка обижников с рабским недоразвитым мышлением. Празднуя победу одной группы граждан над другими, они тем самым провели разделительные линии, я подчеркну эти линии, и посмотрим, что из этого выйдет ... ", - написал Даниелян.

Султан Керим