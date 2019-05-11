Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Шушу в связи с 27-й годовщиной ее оккупации противоречит международным нормам и препятствует мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как передает Day.Az, об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

Он отметил, что Пашинян и прежнее руководство Армении неоднократно нарушали эти нормы, посещая оккупированные азербайджанские территории: "Это для них обычное явление и своего рода средство для завоевания имиджа среди армянского народа. Потому что с 1988 года и по сей день те, кто находился у власти в Армении, смогли сохранить свои посты именно благодаря этим националистическим идеям, захватническим действиям. Пашинян идет тем же путем. К большому сожалению, международные структуры, в частности, Минская группа ОБСЕ, не выражают серьезного недовольства незаконными посещениями этого региона, находящегося под оккупацией Армении. Именно эти безучастность и равнодушие затягивают урегулирование нагорно-карабахского конфликта и создают условия для нарушения стабильности в регионе, начала широкомасштабной войны в будущем".

Рзаев подчеркнул, что международные организации должны занять непримиримую позицию по отношению к подобным случаям, чтобы избежать обострения конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.